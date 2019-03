"Menos mal que Granados no hizo 'Algunos hombres buenos'; habría durado 5 minutos"

EL MINUTO DE ORO DE 'EL INTERMEDIO'

Francisco Granados vuelve a acaparar la 'Revista de medios' de El Intermedio. El hasta ahora senador del PP intervenía en 'El Cascabel' de 13tv, donde participaba como tertuliano, para comentar la tenencia de su cuenta en Suiza pero acaba cayendo en explicaciones vacías y sentenciando con un simple "no me acuerdo". Wyoming se felicita de que no hubiera sido Granados el protagonista de 'Algunos hombres buenos': la película hubiera durado cinco minutos.