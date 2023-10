Israel ha lanzado un asedio completo sobre la Franja de Gaza. Días después del ataque de Hamas sobre la población israelí su ministro de defensa ha anunciado el bloqueo total de la Franja. También se ha continuado bombardeando distintos objetivos de la zona. Por su parte, Hamás y la yihad islámica han seguido atacando con cohetes diferentes posiciones israelíes, entre ellas el aeropuerto de Tel Aviv. Las víctimas de uno y otro bando ya se cifran en 1.300, miles de heridos y cientos de desaparecidos.

El Intermedio contacta con el experto en el conflicto Mikel Ayestaran que se encuentra actualmente en Jerusalén haciendo una cobertura del conflicto. Como explica el periodista, se está viviendo una situación complicada. Los bombardeos en la Franja de Gaza no se han detenido. Como explica, el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que "está venganza está en marcha" y que "quiere cambiar oriente medio con esta ofensiva". Como transmite Ayestaran, "hemos sido testigos de esa situación, en algunos momentos la tierra temblaba".

Además, otro de los temas que destaca el periodista es la presencia de milicianos de Hamás infiltrados en diferentes zonas de Israel lo que provoca que en zonas cercanas a la Franja de Gaza siga habiendo combates. Como expone, "hay una sensación de inestabilidad y de inseguridad que yo no había conocido en este país".

Como ha transmitido el ministerio de Exteriores, hay dos personas españolas entre los centenares de desaparecidos: un hombre de 47 años y una joven hispano-israelí de 19. Como cuenta el periodista, "hay que ser muy cautos". Como explica, hay un gran grupo de secuestrados a manos de Hamas y se sabe que algunos están en manos de los milicianos pero otros no. Además, no hay certeza ni de cuantos son ni de dónde están ya que el grupo islamista no ha dado esa información. Esto ha provocado que, desde el gobierno israelí hayan afirmado que, dado que no se tiene certeza ni del número de secuestrados ni donde están no van a detener sus operaciones.

Otro de los puntos que más ha sorprendido es el hecho de que desde Israel no hayan sabido detectar el ataque, algo que sorprende al periodista. Como explica, es una zona que el conoce y en la que se ha llevado a cabo una inversión multimillonaria en seguridad que ha sido incluso exportada a otros países lo que hace muy sorprendente que "en el país de la seguridad se ha producido un fallo de seguridad colosal". Ya puedes ver la entrevista completa en el vídeo principal.