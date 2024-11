'Miércoles' Gallego, sobre el "zombi político" Juan Lobato: "Por muy muerto que esté, puede morder al PSOE en el Supremo"

'Miércoles' Gallego hace su particular análisis de la dimisión de Juan Lobato como líder del PSOE madrileño, o como lo llama ella, "el zombi político". "Que no se confíe el PSOE, que por muy muerto que esté mañana puede morderles la yugular en el Tribunal Supremo", comenta.

La siniestra colaboradora de El Intermedio lamenta que Lobato se pierda el Congreso del PSOE en Sevilla, pues "se habría visto más sangre que en 'Carrie'". En el vídeo sobre estas líneas, recuerda la campaña que hizo en 2023 para la Comunidad de Madrid, así como el cartel en el que aseguraba no ser Lobezno, sino Lobato: "Lobezno es inmortal y usted ha durado menos que el hámster que me regalaron por mi tercer cumpleaños", comenta.

"No había que ser Nostradamus para saber que la relación entre Lobato y el PSOE iba a acabar mal", afirma 'Miércoles', que repasa las veces que el ya exlíder del PSOE madrileño se opuso a algunas políticas de Pedro Sánchez, como la reforma del delito de malversación o la amnistía. "No me extraña que Sánchez hubiera dicho 'de comer un chuletón al punto, pero para merendar me ponéis el corazón de Lobato'", apunta.

'Miércoles' también recuerda cuando Lobato defendía que una mujer sustituyera a Sánchez al frente del PSOE "para que hubiera un cambio de dinámica política", si bien Gallego señala que "a Sánchez no te lo cargas ni con un Comité Federal, ni imputando a Ábalos, ni con una motosierra untada en dientes de ajo y bañada con sangre de carnero".

Al ver a Lobato cuestionar en octubre los cambios de candidatos, 'Miércoles' apunta que "hasta él se dio cuenta de que olía a muerto". Al escucharle decir que "estaba vacunado" de Pedro Sánchez, Gallego señala que al final "se lo ha llevado por delante".