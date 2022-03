Desde los 16 años, Sara García tuvo varias relaciones en las que sufrió maltratos y humillaciones. La joven, que ahora tiene 26 años y da charlas con la asociación Anabella en las que cuenta su caso, confiesa a Andrea Ropero que su madre ya había sido víctima de violencia de género y que ella pensó que no le pasaría, pero ocurrió.

Además de contar su escalofriante relato de novios controladores y violentos, Sara también ha querido dejar claro que se puede salir de eso y ser feliz: "A veces huir no es de cobardes, es lo más valiente que podía hacer". De este modo, en el vídeo sobre estas líneas la joven envía un mensaje para todas esas chicas que estén pasando por el mismo infierno que ella vivió: "El abuso y el maltrato no es amor, el control no es amor, los celos no son amor, la manipulación no es amor. El amor te da libertad, confianza y te hace feliz. Que sepan que no están solas y que pidan ayuda porque la hay y hay salida".

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.