Zapatero dedica su libro a Wyo: “Para el gran referente de la derecha”

RECORDAMOS LA ENTREVISTA AL EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO

'The very best of El Intermedio' recuerda la entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno firmó un ejemplar de su libro ('El Dilema') a Wyoming y Wyoming le firmó un ejemplar de su libro ('No estamos locos'). Sin perder el humor, “Wyoming, con admiración, gran referente de la derecha. José Luis Rodríguez Zapatero”, son las palabras que le dedica ZP a Wyo.