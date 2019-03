Wyoming: "Se acabó Monago, ha nacido Monigga, el rapero con más flow al norte de Almendralejo"

CON UNA TORTA DEL CASAR COLGADA

Da la impresión de que el llamamiento de Rajoy para reivindicar la marca PP no está siendo muy seguido por sus barones, que parece que quieren alejarse de la marca popular para no salir perjudicados en las urnas. Una muestra de ello es el vídeo que ha lanzado el presidente extremeño José Antonio Monago: "En él no hay ninguna mención al partido(...) pero lo importante es que tiene mucho flow", asegura Wyoming.