"No tendrás la insana intención de aprovechar tu presencia para promocionar tu programa"

IÑAKI LÓPEZ SE CUELA EN 'EL INTERMEDIO'

Tras ver un vídeo de un americano exigiendo que no quiten las armas en EEUU o sino "empezará a matar gente", Wyoming reflexiona: "Supongo que Obama al ver este vídeo habrá pensado: 'Me he equivocado, América no necesita un control de armas, necesita un control de natalidad'".