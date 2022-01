El Gran Wyoming y Sandra Sabatés entrevistan a Miguel Ríos en El Intermedio, donde el artista reconoce que la pandemia "está siendo una putada enorme" que ha generado una situación "muy incierta" para "toda la gente del mundo del espectáculo", que "ha estado absolutamente parada".

No obstante, el músico revela que también ha empezado a tomar clases de guitarra y ha escrito nuevas canciones: "Da pena lo que ha pasado en el planeta, lo que nos ha pasado a todos, pero yo a nivel personal me ha gustado en el sentido de que he podido aguantar, he podido aguantar mi propia comedura de coco y he intentado ayudar lo que he podido", ha explicado.

Miguel Ríos desvela dos de los artistas que le acompañarán en Rock and Ríos

Sandra Sabatés y Wyoming entrevistan a Miguel Ríos en El Intermedio ante su regreso a los escenarios con una reedición de sus míticos conciertos de 1982, acompañado de unos artistas invitados muy especiales. En este vídeo el artista desvela dos de sus nombres: