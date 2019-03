“Me niego a hablar de mi nuevo programa ‘Taxi’”

MIKI NADAL 'NO' QUIERE PROMOCIONAR SU TRABAJO

Miki Nadal no va al plató de ‘El Intermedio’ para hablar de la nueva apuesta de la cadena ‘Taxi’. El presentador no quiere hablar de su programa porque “es muy triste eso de decir que el lunes comienza, a las 15:30, todos los días. Un concurso maravilloso, espectacular… Me niego a ello”, comenta el presentador.