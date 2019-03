‘El Intermedio’ emite en directo la salida de Luis Bárcenas de prisión

DECLARACIONES DEL EXTESORERO A LAS PUERTAS DE SOTO DEL REAL

‘El Intermedio’ enseña en directo la salida de Luis Bárcenas de Soto del Real. El retraso de su salida se ha debido a que el director de la cárcel no ha podido firmar la salida definitiva. Se encuentra “muy bien”, a pesar de haber pasado 16 meses en prisión. El extesorero asevera que no tiene nada que decir a Rajoy, lo único darle las gracias por el consejo que le dio antes de entrar a prisión. “Le he hecho caso y he sido fuerte”, comenta.