El Gran Wyoming "narra lo no narrado" sobre las declaraciones del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP, y también las del resto de investigados. "Si yo perdí la cordura en esta hora fatal es por todo lo ocurrido en la Audiencia Nacional. Qué clase de sortilegio, qué clase de elixir les han echado que los que repartís sobres de todo se han olvidado", relata.

Y prosigue recitando: "No se acuerdan de mi nombre, de los gastos, del derroche, no recuerdan ni donde han aparcado el coche. Cospedal, Cascos, Arenas, dicen que el pecado es mío, claro, les regalaba dinero porque a veces desvarío. Y qué decir de Mariano que en el corazón me asesta insoportables puñales de 'no sabe, no contesta'". "Todos mienten, eso es claro", concluye el 'Cantar del mio Luis'.

"Haré más daño al PP que el gobierno comunista"

En otra ocasión El Gran Wyoming también relató parte de la historia del extesorero del PP en el 'Cantar del mio Luis' , convencido de que "ha renacido de sus cenizas" para dar venganza. "Yo aquí sigo desatando mi venganza que no mengua, solo armado con mi espada y un poquito de mi lengua", recita.