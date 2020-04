Ibai Llanos es locutor de e-sports: "Videojuegos de toda la vida llevados a la competición", según él mismo explica, entrevistado por el Gran Wyoming en El Intermedio, en una nueva edición de 'Tú en tu casa y yo en la mía'.

"Soy tímido pero no soy tranquilo en general. Matías Prats precisamente no soy", admite Ibai, convertido en toda una celebridad en las redes sociales gracias a su característico ímpetu a la hora de narrar todo tipo de competiciones online: desde partidos de FIFA a juegos de rol.

Y es que los aficionados a los juegos de Internet los viven con la misma intensidad que los fans de deportes de 'carne y hueso', según explica. "Son momentos de máxima excitación. Esto es como si en una final del mundo de fútbol mete gol Iniesta, por eso estamos todos tan locos", resume.

Los juegos online, agrega, mueven masas y llenan estadios físicos: "Son eventos multitudinarios donde los aficionados van como si vas a ver un partido de final de Copa de Rey: juegan el Madrid y el Barça, cada uno va con su equipo, la gente loca gritando...".

Pero para narrar con pasión estas competiciones no es preciso ser un laureado jugador: "Soy una absoluta vergüenza", admite Llanos. "El gran atleta es otro, yo soy un desgraciado que se levanta a las tres de la tarde", confiesa.

"El gran atleta es otro, yo soy un desgraciado que se levanta a las tres de la tarde"

Estos días ha organizado un torneo de FIFA benéfico para apoyar la lucha contra el coronavirus con futbolistas de Primera División: resultó ganador Marco Asensio, del Real Madrid. "Los futbolistas, jugadores de baloncesto, etc. al final en su tiempo libre juegan todos", apunta.

Como en cualquier deporte, los videojuegos online pueden acarrear lesiones a los jugadores, explica Ibai, cuyo característico estilo de locución le ha valido una legión de seguidores y ofertas para locutar eventos televisivos. "Me molan las idas de olla, me mola decir tonterías. Me dicen mucho que voy borracho o que voy drogado. Me mola pero porque me lo paso genial", resume, sobre su particular estilo.

De cara al futuro, este joven locutor de videojuegos no descarta seguir cultivando su vida interior: "Vegetariano y buen cuerpo es cierto que ya lo tengo", concluye.

Al final de la entrevista, El Gran Wyoming propone un reto a Ibai Llanos: ¿será capaz de narrar cómo se bebe un vaso de agua? Este vídeo demuestra que al locutor no se le escapa ni una jugada.

Otros momentos destacados

En El Intermedio de hoy, el Gran Wyoming también ha dedicado una reflexión a cómo será la vida de las parejas que han pasado juntas el confinamiento cuando vuelva la normalidad: "Va a haber un 'baby boom', porque el ser humano tiende a lo primario, y durante el encierro, van a lo carnal", ha presagiado.