EL INTERMEDIO PIDE AYUDA A EUROPA PARA INFORMAR DE OTROS TEMAS

"This is El Intermedio, laSexta, Europe", así arranca un emotivo vídeo en el que Wyoming pide ayuda para poder informar sobre más temas que no sean Cataluña. "Por favor, please, help, I need somebody, no just anybody. Como europeos, creemos en los valores que representa Europa, el derecho inalienable de cenar a las 8", pide un Wyoming al borde del llanto que reivindica que "is very difficult todo esto".