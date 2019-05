Gorka Landaburu, víctima de ETA: "Tienen que hacer autocrítica, y reconocer que matar no sirvió para nada"

Gorka Landaburu es periodista y también, víctima de ETA. El 15 de mayo de 2001 recibió en su casa un paquete bomba. Perdió la visibilidad en un ojo, tiene grandes cicatrices por el cuerpo y varios dedos de las manos amputados.

Hoy, en El Intermedio, ha aportado su visión sobre el hecho de que a Josu Ternera, antiguo dirigente de ETA, se le haya detenido 17 años después de su fuga. "Es una noticia que nos ha sorprendido. Finalmente ha caído el hombre símbolo de la organización", comenta el periodista, que se hace una pregunta: "¿Por qué no detenían antes?".

Confiesa que es una pregunta que ha hecho tanto a la Guardia Civil como a la Policía francesa, y explica que su teoría es que "le han dejado en libertad para que fuera él el que cerrara la persiana de la organización, y cuando ha sido necesario le han detenido". "Josu Ternera era la garantía de que el cierre se hiciese de forma correcta", zanja Landaburu.

El periodista mantiene que "las víctimas de ETA y todo el mundo estará satisfecho por la detención", pero es "bastante pesimista" y considera que no se van a esclarecer todos los casos de asesinatos que aún no están resueltos, pues la organización ya no existe.

Además, ha querido responder a las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo, que aseguraba que Rubalcaba no derrotó a ETA: "Rubalcaba fue el ministro que terminó con ETA. La democracia ha ganado a ETA y ETA ha perdido".

Se cumplen 18 años desde que sufrió el atentado

Landaburu recuerda que le dijo a ETA tras el atentado: "Os habéis equivocado porque no me habéis cortado la lengua". Ahora, considera que desde que ETA anunciase el cese definitivo de su actividad, "hay todavía muchas cicatrices": "Eso no se olvida de la noche a la mañana. Hay mucha gente que ha sufrido el dolor que ha provocado ETA".

Y pide a la izquierda abertzale y a ETA que hagan autocrítica y "que reconozcan que matar no sirvió para nada y que no se tendría que haber matado". "No vamos a olvidar lo que ha pasado, pero vamos a seguir avanzando", defiende.

Además reconoce que "la sociedad ha avanzado más que los políticos y las miradas de odio que antes te fusilaban por traidor o españolista han desaparecido".

