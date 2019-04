'Así soy yo', la autobiografía de Federico Trillo cuyo título plagió a Paquirrín

REPASAMOS LOS CUATRO CAPÍTULOS DE SU AUTOBIOGRAFÍA

'De cuanto encumbré a Aznar', 'De cuando me convertí en Ally McBeal', 'De cuando me convertí en ministro de Defensa' y 'De cuando me castigaron con un premio' son los cuatro capítulos de la autobiografía de Federico Trillo. Este vídeo recoge a la perfección la trayectoria política de quien fuera ministro de Defensa y principal gestor del accidente del Yak-42.