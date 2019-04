HOMOFOBIA EN ESTADO PURO

Manuel Burque entrevista al líder de 'Nosotros', Óscar Bermán, que asegura que "la diferencia entre homosexualidad y homosexualismo es el vicio". Burque no ha podido evitar insinuarle una propuesta: "No tenemos por qué ir a un desfile diciendo que ayer hicimos el amor, sudamos muchísimo. Eso me lo guardaría para que tú y yo lo hiciésemos en privado. Si tu fueses homosexual no me pondrías ningún tipo de barrera en la oscuridad, ¿te lo imaginas?".