"Hay rumores que indican que el PSOE estaría pensando proponerte para la alcaldía de Madrid. ¿Esto es cierto? ¿Estarías dispuesto?", pregunta Wyoming a Luis García Montero en El Intermedio. El director del Instituto Cervantes ha desmentido categóricamente estas afirmaciones. "Nadie me lo ha propuesto y además, quien me lo podría proponer sabe que ni yo estoy en un momento para presentarme y sabe que yo no tengo condiciones para ser el alcalde", reconoce.

Lo que le preocupa, asegura, es que alguien piense que él se haya negado, "sobre todo porque yo tengo mucha simpatía por este Gobierno, que creo que ha aprobado las medidas más progresistas para España desde hace mucho tiempo, y no me gustaría que alguien pensase que yo estoy en contra". García Montero expresa su admiración por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, pero afirma que no podría aceptar en el caso de que esa propuesta llegara.

Ante su negativa, Wyoming bromea con el escritor, afirmando que iba a plantearle ser asesor de festejos. "Eso puede hacer repensármelo. Podemos hacer propaganda ahora y pedir que me lo propongan", responde con humor.