Dani Mateo ha querido mostrar en El Intermedio el último mensaje de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, que se centra en el consumo de drogas entre la juventud. Ignacio Dancausa, su presidente, ha afirmado que no se puede normalizar el uso de las drogas y ha hablado sobre la legalización de la marihuana y asegura que "en muy poco tiempo todos hemos visto como están las calles de muchas ciudades de Estados Unidos", confundiendo la marihuana con el fentanilo. El joven político finaliza su discurso instando al Gobierno a que diga "alto y claro que no existen las drogas blandas y que no a las drogas".

Dani Mateo ha recogido el testigo de Dancausa dirigiéndose directamente a los jóvenes diciendo que "si te ofrecen marihuana, di no, si te ofrecen fentanilo, di no, si te ofrecen alcohol di...bueno, vamos a hablarlo". Este mensaje, como ha señalado Dani Mateo, choca directamente con el plan estratégico que trazaron desde Nuevas Generaciones antes del verano: conseguir acuerdos con las discotecas de referencia de la capital para tener "listas exclusivas, descuentos e invitaciones a copas y chupitos".

Como ha ironizado el colaborador, no hay que normalizar el uso de las drogas a no ser que sean "copas en los garitos más exclusivos". Dani Mateo, además, le ha augurado un gran futuro a Dancausa y es probable que acabe en un puesto importante como mínimo "consejero autonómico de terracitas".