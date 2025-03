Una joven confiesa ante Isma Juárez que le caen mal dos amigas de su mejor amigo: "Está en China, me da igual"

Isma Juárez tiene un nuevo objetivo: convertirse en reportero del corazón. Para ello ha salido a la calle para charlar con alguna pareja anónima y, a través de las fórmulas habituales de este tipo de prensa, conseguir alguna exclusiva. El reportero se encuentra con Laura y Jerry. Inicialmente, no saben qué es este tipo de prensa pero alguien les dice que es "el chismorreo" y así consiguen entender cuál es el objetivo de Isma.

El reportero intenta saber primero cuánto tiempo llevan juntos. "No somos pareja", responden entre risas, "somos mejores amigos". "Bueno, amigos... a mí me ha llegado que el roce hace el cariño", responde Isma. La joven desvela entonces que han dormido juntos pero "no ha pasado nada". "¡Madre mía!", exclama Juárez, ante la exclusiva.

Juárez intenta saber, entonces, si entre ellos hay terceras personas "que han boicoteado esta relación sana que tenéis". "Sí", responde ella sin dudarlo, "una amiga suya que me cae fatal... está en China, me da igual". "Está aquí", aclara él, "está en Valencia". "No pasa nada, está lejos", responde ella. "Es un poco tóxica tu amiga, eh", responde el reportero.

La joven cuenta que acaba de conocer a la madre de su amigo. "Acaban de llegar de China", explica. Isma Juárez demuestra su dominio del idioma y las saluda en chino. "El año pasado celebré el año nuevo chino", explica Isma, y, además, les cuenta que en verano visitó varias ciudades de China, entre ellas la ciudad de origen de la señora. El reportero decide abrazarse con la mujer para así darle la bienvenida a nuestro país.