Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero en una temporada de hace varios años de El Intermedio para saber cómo habían pasado sus vecinos sus vacaciones de verano. Una mujer de barrio obrero explicó que se había ido al Mar Menor porque no tenía otro sitio al que ir: "Allí tiene mi madre una casa". "Quisiera, como todos los años, cambiar de destino e irme a un hotel porque en casa de mi madre cocino, friego, lavo... todo igual, pero cambias de casa", lamentó.

Por otro lado, una mujer de barrio rico contó que se había ido al Puerto de Santa María y a Mallorca "15 días por el morro". Además, preguntada sobre si tuvo que ahorrar en invierno para irse de vacaciones en verano, la chica contestó tajante que "los españoles no ahorran": "Yo creo que la mentalidad española no es así, a mí me cuesta mucho ahorrar". "Para eso trabajo y tengo un año fuerte, para luego disfrutar, si tuviéramos que estar pensando en lo que gastamos...", explicó la joven. Puedes ver el resto de respuestas de los vecinos de su barrio y del barrio obrero en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.