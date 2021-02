Jordi Évole ha sufrido un ataque de cataplexia en directo durante su visita a El Intermedio, un momento que ha dejado atónito a Wyoming. "¿Pero qué le pasa a este hombre?", ha dicho el presentador mientras Évole se quedaba tumbado literalmente sobre la mesa.

Évole se ha quedado a peso muerto sobre la mesa, con la cabeza totalmente apoyada sobre la superficie durante unos segundos. Un ataque de cataplexia causado por la insoportable risa que le ha provocado Wyoming.

Él mismo lo ha explicado tras recuperarse. "Es un problema que tengo. Me medico, pero tú me haces mucha gracia", ha señalado, asegurando que "mucha gente lo sufre": "No me gustaría que la gente dijera que estamos frivolizando sobre ella, de hecho, aprovecho para decir que esta enfermedad existe y es jodida".

La cataplexia es un trastorno que provoca una pérdida repentina de fuerza muscular durante un ataque de risa. Se trata de una debilidad que puede causar caídas o, en casos graves, desmayos.

Se trata de un trastorno neurológico asociado a la narcolepsia que tiene como consecuencia la pérdida repentina de tono muscular a raíz de experimentar una emoción fuerte, normalmente el llanto o la risa, y su durabilidad es variable, oscilando entre los pocos segundos y varios minutos. A pesar de que no existe cura para esta enfermedad, que afecta a menos del 1% de la población, si hay medicamentos que ayudan a tratarla.