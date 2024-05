El Intermedio ha celebrado su mayoría de edad con un programa especial desde el Florida Park de Madrid. Además de repasar alguno de los mejores momentos de estos 18 años de emisión, el programa también ha recibido las felicitaciones de numerosas personalidades.

Entre las personas que se han acortado del programa no faltan cantantes como Ana Belén, que le ha dedicado al programa un 'Happy Birthday to you', estilo Marilyn Monroe, Antonio Carmona, Joan Manuel Serrat, Lolita, Estopa, Joaquín Sabina o Miguel Ríos, que canta "que cumpláis muchos más".

Fernando Trueba , en su felicitación, afirma que son "lo que nos ayuda a soportar la realidad cada día". Jordi Évole, por su parte, aprovecha para agradecer a Wyoming que dejara la música ya que así su grupo ha podido coger todos los 'bolos' que dejó de hacer el presentador. También se suman a la felicitación Mónica Carrillo o Susana Griso.

Matías Prats aprovecha su felicitación para, además, enviar un mensaje a Wyoming: "A pesar de tu veteranía, digamos, lozana veteranía, te veo con un brío, con una energía y una pujanza que me hace creer que solo estas en el intermedio". Carmen Machi, Eduard Fernández, Antonio Banderas, Cayetana Guillén Cuervo, Aitana Sánchez Gijón, Josep María Pou o Lola Herrera, también dedican un cariñoso mensaje al programa por su aniversario. No te los pierdas en el vídeo principal.