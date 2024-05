Cristina Gallego se convierte en 'gamer' por un día: "'Cristinono al capitalismo', la youtuber que se ha venido a España para pagar más impuestos". Como Milei está de moda, la jugadora va a hacer un 'game play' de su nuevo juego: "El 'Carajo Fighter', el juego en el que puedes vivir la experiencia de ser el presidente de Argentina y meter leches a presidentes de medio mundo".

La primera partida es contra Luiz Inácio Lula da Silva. Del presidente brasileño dijo que "juntarte con un autócrata y totalitario, y que tiene las manos manchadas de sangres, y reírse en la cara de las víctimas del socialismo me parece lamentable". "Le ha hecho el tango de la muerte", afirma Gallego.

El siguiente nivel lo enfrenta a Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Al dirigente asiático le dedicó las siguientes palabras: "Soy un defensor de la libertad, la paz y la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entra ahí". "Vaya ristra de galletas y no precisamente de la suerte", indica la 'gamer'.

Milei también dedicó unas palabras al político mexicano Andrés Manuel López Obrador, enemigo del siguiente nivel de 'Carajo Fighter'. "Es una halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. No sé si los socialistas odian más la evidencia empírica o el agua", afirmaba Milei. "Si fuera López Obrador le mandaba un frasco de chiles bien picosos, sí con suerte se le duerme la lengua un par de meses", afirma Cristina.

La última pelea es la que va a enfrentar a Gustavo Petro, presidente de Colombia, y al mandatario argentino. Al ser preguntado por él en una entrevista, Milei indicó que Petro era "un comunista asesino que está hundiendo Colombia". "Guay, comunista y asesino, doble combo", dice Gallego.

"Milei es intratable, ha dejado a todos los presidentes para el arrastre, igual que va a dejar a los argentinos después de su mandato", argumenta Cristina. La 'gamer' se ve sorprendida por el propio 'Javier Milei', que se cuela en su 'game play'. "Zurda maldita, izquierdosa 'gamer'", le dice el 'presidente argentino', "no se juega con un presidente de una nación como la argentina", añade. 'Milei' intenta apagar el ordenador de Cristina, que se ve obligada a 'pausar' al 'presidente'.