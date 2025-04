Isma Juárez, sobre su experiencia en Islandia: "No sabes lo mal que te pueden llegar a oler los pies"

En un programa anterior de El Intermedio, Isma Juárez se plantó en la zona de llegadas del aeropuerto para preguntar a los viajeros dónde habían estado y cómo les fue en vacaciones.

Allí se cruzó con un joven que acababa de volver de Islandia. "Te veo mochilero", le dijo Isma. "Es la primera vez que viajo así", confesó el chico. Estuvo una semana entre cataratas, nieve y glaciares, y aunque le puso un diez al viaje, la comida no superó el aprobado: "He comido de lata y bocadillos", contó.

Isma, que también ha visitado Islandia, recordó una experiencia inolvidable: "No sabía lo mal que me podían llegar a oler los pies". El chico se rió y reconoció que llevó un solo pantalón y tres camisetas térmicas. "Camisetas térmicas que transpiran un total de cero", bromeó Isma. "Has ido a Islandia oliendo a choto todo el rato". "Y suerte que hoy no huelo", respondió entre risas el viajero.

¿El souvenir? Un barco vikingo. "La cosa más fea", lo calificó Isma sin filtro, provocando carcajadas entre el joven y sus familiares.

