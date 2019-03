'El Intermedio' estrena temporada: "A ver si el que no quiere trabajar es Wyoming"

EL LUNES, A LAS 21:35 HORAS, EN LASEXTA

'El Intermedio' vuelve a la parrilla de laSexta el próximo lunes con su décima temporada. Sin embargo, antes de su inicio, los reporteros salen a la calle para preguntar qué les parece a los ciudadanos que no regrese. "Me sorprende, yo pensaba que tenía bastante audiencia", comenta un hombre asombrado, "a ver si es Wyoming el que no quiere trabajar este año".