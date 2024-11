Íñigo Vila, de Cruz Roja, sobre los bulos: "Es complejo cuando dejas a tu familia para ir a Valencia a ayudar y no te lo reconocen"

Íñigo Vila, director de Emergencias de Cruz Roja, ha conversado con Andrea Ropero sobre la actuación de la organización en las zonas más afectadas por la DANA, además de desmontar algunos bulos sobre ellos que se han vertido en las redes sociales.

Vila señala en el vídeo sobre estas líneas que los equipos tienen instrucciones de no responder a este tipo de comentarios, "sea influencer o no", si bien afirma que les afectan: "Es complejo cuando tú también has dejado a tu familia, hijos o amigos y te has tomado días de vacaciones para poder ir a Valencia a ayudar y que no te lo reconozcan".

A su llegada a las zonas devastadas, asegura que "la primera imagen que me vino fue el huracán Katrina por la devastación y extensión" y señala que minimizar los daños de la catástrofe requiere de "un gran trabajo de manera sostenida durante todo el tiempo".

Para concluir, Íñigo manda un mensaje claro: "El riesgo cero no existe y esos planes de emergencia van a ser fundamentales en el futuro".