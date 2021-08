En esta temporada, Dani Mateo mostró en El Intermedio los momentos más virales protagonizados por nuestros políticos como el rifirrafe que tuvieron el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada del Gobierno, Mercedes González. Pero es que loa y bautizados como "los Pimpinela de la política" no tuvieron solo un rifirrafe este año.

Y es que aunque en otra rueda de prensa han querido ofrecer una "imagen de entendimiento y consenso", "no les ha salido del todo bien". "Como veréis todo el mundo aprende de sus errores", afirmó González cuando el alcalde de Madrid no quiso entrar a valorar en su presencia sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno y los independentistas. "Es que pongo la otra mejilla constantemente", se quejaba con una sonrisa Almeida. "No querían dar otro espectáculo, pero es que no lo pueden evitar", analizó Dani Mateo, que les pidió que "no se censuraran a sí mismos". Puedes ver su análisis completo en el vídeo de arriba.

