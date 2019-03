'Juego de Monos': Un duelo de poder lleno de intrigas y ambición protagonizado por Rubalcaba

EL PLAN DE ALFREDO PÉREZ RUBALCABA

Después de más de 1000 programas, El Intermedio descubre la clave del buen periodismo: utilizar vídeos de monos para encauzar el flujo de la información. Tras el impacto mediático de 'Monos y cristianos' y 'Behind the monos', se han visto obligados a seguir con su saga de culto. Y es que no hay otros animales más divertidos. Por eso, una nueva entrega: 'Juego de Monos', con Rubalcaba como principal protagonista.