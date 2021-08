Rocío Monasterio se enfrenta a una demanda de la Fiscalía por falsedad documental al haber mentido sobre su supuesto título en Arquitectura. La líder de la extrema derecha en Madrid puso en su currículum que poseía la titulación, algo que ella misma reconoció que no era cierto.

De hecho, en 2008 reconoció ante un juez no ser arquitecta y haber trabajado sin licencia. "He estudiado seis años de arquitectura, pero no estoy colegiada en Madrid y no puedo visar proyectos en Madrid. No tengo el título para ejercer", explicó. Algo que provocó la respuesta de Dani Mateo en El Intermedio.

