Dani Mateo ha querido hacer homenaje a todos esos 'cocinillas' de la pandemia. A pesar de los meses de confinamiento, hay quien aún no ha conseguido aprender a cocinar: son los clásicos culinarios de MasterChof.

El primero de los héroes que intentan sobrevivir entre fogones clasificados es "un muchacho que se está formando en la meca del fracaso culinario: un piso de estudiantes".

El joven intentaba hacer una tortilla de patatas cuando "le ha faltado poner un poquito de perejil para que no se vea la mierda que ha hecho", según ha afirmado el propio Dani Mateo.

Pero MasterChof también tiene la participación de algunos celebrities. Es el caso del rapero Arcano, que ha realizado algunos directos cocinando con su madre a pantalla partida.

Otros momentos destacados

Pero si algo está claro es que el símbolo del confinamiento han sido los balcones, que se convirtieron durante meses en un teatro donde cada vecino podía mostrar sus habilidades. Ahora Dani Mateo explica cómo los aplausos 'engañaron' a muchos que "ahora se creen que cantan bien" y han creado vídeos musicales junto a sus vecinos.

Las peluquerías fueron también algunos de los establecimientos que más echaron de menos los españoles, que buscaban remedios caseros a sus alborotadas melenas. Dani Mateo tenía la prueba de ello, porque él mismo es el primero que necesita un corte inmediato: "O me cortan las puntas o me cortan las venas". Eso sí, no siempre salen bien.