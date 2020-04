EN PLENA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Las peluquerías son algunos de los establecimientos que más echan de menos los españoles, que ya han buscado remedios caseros a sus alborotadas melenas y Dani Mateo tiene la prueba de ello, porque él mismo es el primero que necesita un corte inmediato: "O me cortan las puntas o me cortan las venas". Eso sí, no siempre salen bien.