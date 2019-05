Los vídeos de campaña (un poco cutres) de los candidatos más desconocidos del 26M

'El ratito electoral' retransmite la propaganda electoral de los candidatos a las elecciones del 26M más desconocidos de la geografía española.

El primer vídeo es el de Julio Echazarra, candidato del Partido Castellano Tierra Comunera, que se presenta a las elecciones con un vídeo en el que no se le entiende nada. "No sé si se ha dado cuenta, pero con tanto viento no se le escucha. Eso sí, su reivindicación ha quedado clara, Castilla necesita inversión urgente en técnicos de sonido", comenta El Gran Wyoming.

Vox también ha publicado un vídeo "un poco cutre", según Dani Mateo. En un pueblo granadino ha presentado candidatura con un vídeo por el que "no quieren formar un equipo de gobierno, sino el equipo A, con la 'A' de "anacrónico", comenta el presentador.

Un vídeo con un superhéroe ha sido la propuesta de David Caballero, candidato de Contigo Elche. Wyo no es capaz de entender el mensaje que pretende lanzar el vídeo, y Dani Mateo tampoco lo tiene claro, pero asegura que, "el famoso misterio de Elche es cómo alguien pudo convencerle para hacer ese spot".

Pero estos no son los únicos candidatos que han publicado unos vídeos un tanto surrealistas, algunos políticos se han subido a un caballito o se han tirado al mar para conseguir votos.

Además, Wyoming ha lanzado una propuesta para evitar que los principales líderes políticos colapsen las carreteras con sus viajes de campaña .