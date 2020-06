El mundo entero es un clamor contra el racismo. La última en alzar su voz ha sido la cantante Miley Cyrus, "protectora de todos los desamparados". "Miley es como la madre Teresa de Calcuta si ésta se hubiese puesto a hacer twerking", afirma Dani Mateo.

La artista ha escrito a Pedro Sánchez vía Twitter para pedirle ayuda y pedir "unidad contra el COVID-19 y su impacto desproporcionado en comunidades marginadas, especialmente entre gente de color". El presidente del Gobierno, "tras preguntarle a sus hijas quién es Miley Cyrus", decidió responderle en inglés por redes sociales. Además, quedaron en verse el 27 de junio en un evento de la iniciativa Global Citizens.

Dani Mateo le recomienda a Sánchez que "se haga el interesante" cuando se encuentre con Miley. "Tú dile, hombre me alegro de verte pero no puedo quedarme mucho, he quedado con Beyoncé".

El colaborador también analiza en El Intermedio las "brillantes" ideas de Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Una menta maravillosa donde no existe el confinamiento y, a veces, tampoco el criterio".

La presidenta madrileña ha decidido tener un bonito gesto con los sanitarios y está organizando una corrida de toros benéfica en homenaje a ellos. "Lo que todos los médicos y enfermeros estaban deseando. Quién quiere que le mejoren las condiciones laborales si pueden brindarle las dos orejas y un rabo", añade Dani Mateo.