Dani Mateo explica en este vídeo los principales pasos para aplaudir correctamente a un monarca. La primera modalidad es la que representa Nadia Calviño: 'fan total'. "Tras el aplauso Calviño dijo a sus compañeros de Podemos: 'no me miréis así, soy muy roja, sobre todo en las palmas de las manos que me sangran'", ha bromeado Mateo.

La segunda forma de aplaudir a un rey es 'nah, ni frío ni calor', la que representa Pablo Iglesias que, tal y como ha explicado Dani Mateo. "Si diese palmas con más alegría con esa coleta lo podría petar en cualquier tablao flamenco", ha comentado Dani Mateo.

La tercera y última forma de aplaudir a un rey se denomina 'para eso no vengas', y es la que representa Manuel Castells: "¿Pero qué forma de aplaudir es esa?", ha recriminado Mateo.

Otros momentos destacados

