Dani Mateo cree que, además de hablar sobre cómo gestionan la crisis del coronavirus países como Estados Unidos, Brasil o nuestros vecinos italianos, hay fijarse en cómo están afrontando la pandemia en México, y más concretamente en Zitácuaro.

Allí, un grupo de valientes ciudadanos, tras escuchar un bulo de que que iban a fumigar su pueblo decidieron cortar la carretera y pedir explicaciones al alcalde. Y como no son de protestar sin más, ante la posible amenaza el líder de la revuelta criticó ante las cámaras al alcalde: "Nos tomó el pelo. No vino. ¿Somos sus tontos o no?", decía visiblemente afectado.

Los hombres que participaban en la protesta responden al unísono: "¡Sí!". A lo que el "líder" él les dice: "No, señores", y todos corean que 'no'.

"Amigos, tontos no sois porque sabéis decir sin trabaros Zitácuaro. De todas formas seguro que México acabara venciendo al coronavris", asegura Dani Mateo.

Eso sí, el presentador propone que escojan un "buen líder" y lanza como sugerencia a El Chavo del 8 por cumplir con todos los requisitos: es mexicano, carismático y sin miedo a equivocarse, cada vez que lía una dice: 'Fue sin querer, queriendo'", bromea Mateo.

Otros momentos destacados

Dani Mateo, haciendo un repaso a cómo ha afectado la pandemia del coronavirus ha nivel mundial se ha topado con otros surrealistas vídeos. En otra ocasión, descubrió el caso de dos franceses se bañan en el mar disfrazados de boya para evitar ser multados.

El presentador también analizó la batalla de Donald Trump y Jair Bolsonaro por ganar el título al "presidente más bocas" durante la pandemia.