"Donald Trump no es solo un ser ególatra, maligno y anaranjado", destaca Dani Mateo, que afirma que, además, Trump "es un copiota ya que copia todo lo que hace a otro líder ultraconservador". Y no, no es Bolsonaro ni Salvini, sino Santiago Abascal.Según el colaborador de El Intermedio, Donald Trump "ha copiado sus últimas líneas estratégicas del líder de Vox", quien "ha inspirado a Trump en su última arenga a las masas". Dani Mateo muestra "las pruebas" en este vídeo de El Intermedio.

Por ejemplo, el periodista recuerda cómo hace justo un año, a punto de constituirse el primer Gobierno de coalición, "el líder de Vox ya intentó colar la idea del fraude electoral como ha hecho ahora Trump". Incluso, Dani Mateo compara varios discursos de ambos políticos para ver su gran parecido: "Cuesta distinguir sus discursos". Pero la acusación de fraude electoral "no es lo único que Trump ha copiado de Abascal". Dani Mateo recuerda más en el vídeo principal de esta noticia, como cuando Abascal "llamaba literalmente a un levantamiento popular contra el Gobierno ilegítimo".

Fesser: "Los asaltantes del Capitolio son fanáticos religiosos armados"

El corresponsal de El Intermedio, Guillermo Fesser, analiza los últimos acontecimientos sucedidos en Estados Unidos, como el asalto al Capitolio o la futura investidura de Joe Biden.