El desafortunado comentario de Bono para criticar las exigencias de Podemos: "Con la cantidad de mujeres que se mueren sin ser putas"

En su 'sección' ¿Por qué no te callas?, Dani Mateo recoge los desafortunados comentarios que hacen algunos políticos. En esta ocasión, el protagonista es José Bono.

"En 'Los desayunos de TVE' José Bono criticaba la pretensión de Podemos de obtener ministerios a cambio de apoyar a Pedro Sánchez y en un montón dado se le ocurrió ilustrar sus argumentos con una escena que presenció durante la Transición con José María de Areilza, cofundador de la UCD, y José María Gil Robles, líder de la CEDA.

"Acompañé, de conductor, a Tierno Galván a casa de José María Gil Robles y nos dijo 'Areilza no para de llamarme porque no le hacen ministro', y justo le llama y le dice 'no te preocupes, con la cantidad de mujeres que se mueres sin ser putas'".

Tras escuchar estas declaraciones, Dani Mateo se pregunta "¿qué significa esta anécdota?, ¿qué los hombres aspiran a ser ministros y las mujeres a ser prostitutas?

