Ciudadanos busca voluntarios para que capten votantes por teléfono y Dani Mateo cree que es una buena idea: "Es mejor que recibir la llamada de Dios porque Rivera no te pide el voto de castidad o de pobreza, te pide el voto, a secas".

El partido de Albert Rivera no parece estar pasando por un buen momento: las encuestas pronostican una caída en el número de votantes y además, está sufriendo un enorme goteo de bajas en sus cargos orgánicos. "Si Ciudadanos fuera el Titanic, en ese barco ya solo quedarían Albert Rivera e Inés Arrimadas tocando el violonchelo", bromea el presentador.

A Dani Mateo le ha gustado tanto la idea que ha decido montar en el plató su propio 'call center' de Ciudadanos para conseguir votantes. Marca un número al azar y consigue que le respondan al otro lado de la línea, pero no esa persona no es otra que El Gran Wyoming.

En una breve conversación, Mateo intenta convencer a Wyoming: "Si nos vota, le ofrezco acabar con los radicales separatistas que quieren acabar con España", arranca Mateo. Wyoming cree que no es un argumento de peso, porque "es la misma oferta que han hecho el PP y Vox".

Por ello, Mateo intenta convencerle de otra manera: "¿No le interesaría un vientre de alquiler?, ¿y ser diputado por Cuenca, necesitamos más viejas glorias de la televisión?, ¿unas entradas para Marta Sánchez? Pero Wyoming cuelga el teléfono.

"Yo no sé señor Rivera, pero me da que esta idea no le va a funcionar mucho. Hay que dejar de ofrecer el 155 y empezar a ofrecer 155 megas móviles gratis".

Otros momentos destacados

En otro programa, Dani Mateo desveló el "arma secreta de Ciudadanos" que le hará brillar en las próximas elecciones: presentarse con UPyD, "los Walking Dead de la política".