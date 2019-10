Dani Mateo reclama poner el foco de atención en la política moderna que está lejos de Cataluña, concretamente en México.

Pichucalco, una localidad de 30.000 habitantes situada en el estado mexicano de Chiapas, ha conseguido hacerse famosa por su alcalde. Moisés Aguilar Torres es el alcalde por el partido verde ecologista y, según Mateo, "primero de su generación en pretecnología".

Y es que, ha conseguido una nueva forma de hacer política: "No hacerla". Para ello, "ha invertido su tiempo en manualidades", explica el presentador, y ha construido un troquelado de cartón con su imagen a tamaño real. Después, lo hace llegar a cualquier acto público que tiene para ahorrárselo.

"'In your face', plasma de Rajoy", bromea Mateo, que asegura que los ciudadanos "no caben en si de gozo por tener un alcalde tan original". "Algunos pensaréis que eso es desentenderse de sus ciudadanos, y sí, pero también mola tener un alcalde que podría presentar 'Art Attack'", concluye.

Además, Dani Mateo reconoce que le ha gustado tanto la idea que ha decidido coparle y crearse un troquelado para enviarlo a todos los sitios a los que le da pereza ir: a El Intermedio, de visita al Ikea el sábado o incluso a la boda de su primo.