Dani Mateo: "Ciudadanos se presentó como el partido del cambio, del cambio de opinión"

ANALIZA LAS DECLARACIONES DE C'S

Dani Mateo analiza los cambios de opinión de Ciudadanos sobre las declaraciones que han realizado en los últimos meses: "Hemos aprendido que el 'no' de Ciudadanos es tan fiable como el 'no' de: ese pantalón no te hace el culo gordo", asegura el colaborador de El Intermedio.