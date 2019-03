Dani Mateo: "Aguado, Cifuentes seguro que no te va a hablar de su ex. Odia hablar de Aguirre"

REPASO AL TINDER DE LA CANDIDATA POPULAR A LA PRESIDENCIA DE MADRID

Dani Mateo echa un vistazo al Tinder de Cristina Cifuentes. Y es que la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PP busca pareja para gobernar. Su candidato favorito siempre ha sido Ignacio Aguado, de Ciudadanos, “y está claro que cediéndole la presidencia primera de la Asamblea de Madrid a su formación, le ha tirado ficha”. Por el momento parece correspondida y si no hay ninguna sorpresa, habrá ‘match’ entre los dos. “Aguado, estás de suerte. Tener una primera cita con Cifuentes tiene una gran ventaja, seguro que no te va a hablar de su ex. Odia hablar de Esperanza Aguirre”, comenta el colaborador.