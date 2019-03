Dani Mateo: “Cascar un huevo es aborto así que tienes que pedirle permiso a Gallardón”

WYOMING PARTICIPA EN EL JUEGO ‘UNILATERAL ¿O NO?’

Para aclarar cuándo una decisión se toma de forma unilateral y cuándo no, Dani Mateo ha creado un sencillo juego al que ha titulado ‘Unilateral ¿o no?’, un concurso “con un nombre horrible porque lo he elegido yo de forma unilateral”, explica el colaborador. Tras plantear algunas cuestiones cotidianas, El Gran Wyoming tendrá que decidir si en esos contextos es viable tomar una decisión unilateral o no.