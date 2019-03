EL INTERMEDIO LO AVERIGUA CON UNA HERRAMIENTA DE INTERNET

'El Intermedio' analiza el programa de Podemos. Sin embargo, hay un gran enigma que sobrevuela a la formación de Pablo Iglesias desde su fundación y que no ha sido tratado. ¿Cuál es la verdadera edad de Íñigo Errejón? Para averiguarlo Dani Mateo cuenta con una revolucionaria herramienta que todos han compartido en Facebook 'How old do I look?' que es capaz de saber la edad de alguien con una foto.