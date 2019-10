Ya estamos en Navidad, al menos en Vigo, ciudad conocida como "la Laponia de las Rias Baixas". Este año, Abel Caballero, además de 10 millones de luces led, 2.700 arcos luminosos, un árbol de navidad enorme y un muñeco de nieve gigante, ha anunciado una novedad: estas navidades todos los días nevará en Vigo.

"Desafiando a dios y al mismísimo Roberto Brasero", el alcalde de Vigo controlará el tiempo en la ciudad gallega, instalando 50 máquinas de nieve. "Es la nieve en Vigo, que llega antes que en cualquier sitio. Es la nieve de Navidad, la nieve que importa", presumía el político 'socialista'.

Esas 50 máquinas disparando nieve durante dos minutos cada hora supondrán un cambio que los vigueses ya han empezado a notar. "Alcaldes de España, fijaos en Abel Caballero, ha llevado nieve a Vigo, ¿qué es lo mejor que habéis llevado vosotros a vuestras ciudades?", se ha preguntado Dani Mateo, que no ha dudado en 'mostrar' los espectaculares resultados.

"Esto no es la Antártida, es el puerto de Vigo, donde James Cameron rodará un remake del Titanic", ha asegurado Dani Mateo mientras mostraba unas impresionantes imágenes de "ciudadanos de Vigo" haciendo esquí.

"El alcalde de Vigo ha conseguido algo inaudito, llenar Galicia de nieve, algo que no se veía desde los tiempo de Sito Miñanco", ha bromeado.

Otros momentos destacados

La pasión de Abel Caballero por la Navidad no es algo desconocido. El Intermedio ya avanzó en septiembre la 'lucha' que el alcalde de Vigo tenía con Martínez-Almeida por conseguir ser la ciudad más alumbrada durante los festejos: "Comparten su gran deseo, dejar ciegos a los ciudadanos con el alumbrado navideño".

Ivan Lagarto hizo en El Intermedio uno de sus míticos hits con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y su discurso de Navidad en inglés: "With de light, with de music, ¡very, very, very happy!".