“Cospedal quiso salir con la cabeza tan alta que no vio que se iba a tragar un árbol”

EL PASO DE DOÑA FINIQUITA POR LOS TRIBUNALES

Dani Mateo resume y destaca lo mejor del encuentro interplanetario entre The Fuking Master of the Plasma y María Dolores de Finiquito. Y es que, si un juicio lo dirige un juez es porque no conocen el poder de Luis y su poder de los medios técnicos. “¿Es el puto amo o no es el puto amo?”, pregunta el colaborador. También resume el paso de Cospedal por los tribunales.