Isma Juárez acude al barrio de Salamanca, en Madrid, para hablar con sus vecinos y que le aconsejen cómo llegar a ser rico "Si te quieres hacer rico, no trabajes en televisión", afirma rotundo un señor del barrio, que desvela su truco para averiguar si está una persona tiene un gran patrimonio o no: "Como hable de dinero, mal asunto, no es rico". "La discreción es fundamental", insiste y afirma que es muy vulgar preguntar a alguien cuánto dinero tiene.

Además, preguntado por el reportero si es mejor llevar una buena americana o buen coche, el vecino lo tiene claro: "El coche está desmodé. O tienes chófer o si no, no vayas en coche". "Una cosa es ser rico y otra nuevo rico", afirma el hombre, que destaca que los nuevos ricos empiezan a jugar al golf, algo que ahora "es una vulgaridad".