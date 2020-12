'The very best of El Intermedio'

El vídeo en el que Ayuso 'jugaba' al escondite con el Gobierno: "Nadie se imaginará que estoy en el despacho trabajando"

Isabel Díaz Ayuso (Cristina Gallego) ensaya junto a su asesor qué le va a decir al Gobierno central: "Madrid no se cierra porque es España y España es Madrid, pero Madrid es más importante que el resto de España"