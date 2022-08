El Gran Wyoming y Dani Mateo analizaron algunas de las cláusulas más surrealistas de los acuerdos prematrimoniales de los ricos y famosos, entre ellas aquella en la que Jennifer López exigía a Ben Affleck cuatro noches de sexo a la semana: "Mientras le está haciendo el amor a Jennifer López no está haciendo otra de Batman, así que ganamos todos", bromeaba Mateo ante un Wyoming alucinado.

Sin embargo esta no fue la única cláusula curiosa, pues en el caso del matrimonio de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, ella ganaría un millón de dólares por cada año que permanecieran casados. A cambio, Douglas exigió por contrato que si ella engordaba más de 10 kilos "no vería un duro". "En este matrimonio el peligro no es que el marido te engañe con otra, sino que te engañe echando panceta en el cocido", comentaba Wyoming.

En el vídeo sobre estas líneas, Mateo y Wyoming analizan estos y otros contratos prematrimoniales estrambóticos, como el de Priscilla Chan con Mark Zuckerberg, que establece un tiempo para que la pareja se vea en persona y en lugares públicos, o el de Tom Cruise y Katie Holmes, que acordaron una suculenta indemnización para la actriz si se divorciaban antes de los 11 años, y multimillonaria si duraban más.

