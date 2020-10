El Intermedio se traslada hasta el Carolina del Sur de la mano de Guillermo Fesser para analizar cómo se encuentra Estados Unidos a una semana de las elecciones generales. Y es que el sur puede ser la imagen del cambio en estos comicios, por eso, Fesser se ha desplazado hasta un pequeño pueblo para hablar con sus vecinos.

"No voy a votar en la vida, no me gusta y no estoy de acuerdo", afirma una mujer, que también confiesa que están intentando "deshacerse" de Donald Trump. "Pero si no vota, ¿cómo se va a deshacer de él?", pregunta Guillermo Fesser. Además, Fesser muestra a través de varios testimonios lo difícil que es crecer siendo de raza negra en un universo regentado por blancos. Puedes ver el reportaje completo en el vídeo principal de esta noticia.

Por qué está disparada la participación en las elecciones de EEUU

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos están a punto de batir récords, pero, ¿por qué? Guillermo Fesser da las claves en su conexión con El Gran Wyoming en este vídeo de El Intermedio.