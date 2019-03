DICE QUE ES UNA VERGÜENZA TENER "UN PRESIDENTE RACISTA"

Guillermo Fesser asegura en el plató de El Intermedio que "Trump nunca ha tenido popularidad como político" sino como un showman y señala que no ha cumplido sus promesas: "Dijo que iba a mejorar la sanidad de Obama y ahora es más cara". Dice que su “make america great again" en realidad es "make américa white again".